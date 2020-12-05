الشرقية تبدأ يومها بأمطار صباحية "متوسطة إلى غزيرة"

الأرصاد توقعت استمرارها اليوم "مصحوبة برياح نشطة"

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.