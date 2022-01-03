"الوزراء الكويتي" يدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تهديد أمن السعودية

قال إنه يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع التهديدات ومحاسبة مرتكبيها

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة.

وأوضح المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما دان مجلس الوزراء الكويتي عملية القرصنة والاختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن (روابي) التي ترفع علم الإمارات قبالة ميناء الحديدة.