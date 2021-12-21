تعرَّف كم سيدفع "إيلون ماسك" أغنى رجل في العالم ضرائب عن عام 2021؟

نشر أغنى رجل في العالم إيلون ماسك؛ تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إنه سيدفع نحو 11 مليار دولار ضرائب عن عام 2021.

"ماسك" دخل في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول حجم الضرائب التي تستحق عليه هذا العام.

وغرّدت عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين؛ عبر حسابها على تويتر، قائلة إنه "على إيلون ماسك أن يتوقف عن استغلال الجميع".

وقال ماسك؛ في تغريدته عن الضرائب المستحقة عليه في العام الجاري: "لمَن يتساءلون، سوف أدفع 11 مليار دولار لهذا العام".