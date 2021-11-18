الجبيل .. الجمعية الدولية للأمن الصناعي تبحث سبل التعاون مع "سبكيم"

استعراض إنجازات الجمعية خلال 2020 التي تحققت رغم ظروف "الجائحة"

التقى رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالجبيل راشد البكر ويرافقه مسؤول التدريب بالجمعية أحمد الخالدي والمدير المالي ثامر الغامدي، المدير العام للأمن الصناعي والرعاية المسؤولة في شركة سبكيم المهندس أحمد بن شاهين الخالدي.



وجرى خلال اللقاء التعريف بالجمعية وأهدافها وسبل التعاون المشترك، كما تم استعراض إنجازات ونجاحات الجمعية خلال العام 2020 التي تحققت على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها كل الجهات والمنظمات بسبب جائحة كورونا.



وأوضح راشد البكر أن الجمعية تحرص على عقد الشراكات الناجحة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف وتطلعات الجمعية الرامية لرفع مستوى الأداء لكل منسوبي الأمن الصناعي في المنطقة الشرقية وحول الاجتماع الذي عقد اليوم أكد أنه يهدف للتشديد على أهمية المشاركة الفعّالة في مؤتمر الشرق الأوسط للجمعية الدولية للأمن الصناعي الذي سيعقد في مدينة الدمام خلال شهر مارس 2022 حيث تحرص كل الشركات الصناعية في مختلف دول الخليج العربي على المشاركة الفعّالة في المؤتمر.



ومن جانب آخر، أبدى المهندس أحمد بن شاهين الخالدي سعادته بما شاهده خلال الاجتماع ودعمه الكامل للجمعية لتحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى الأداء المهني لكل منسوبي الأمن الصناعي بالمنطقة.



يُذكر أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي وتحسين مستوى المهن الأمنية في العالم، وذلك عبر تقديم البرامج المتطورة للارتقاء بها من خلال التعليم والأبحاث والتدريب والمؤتمرات.