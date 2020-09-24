سعود الطبية: 75% من مواليد اليوم الوطني إناث

من بين 20 حالة ولادة شهدتها المدينة أمس

شهد مستشفى النساء والولادة بـمدينة الملك سعود الطبية، قدوم 20 مولوداً ومولودة يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75%.

مستشفى النساء والولادة مدينة الملك سعود الطبية

3

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:12 PM

من بين 20 حالة ولادة شهدتها المدينة أمس

سعود الطبية: 75% من مواليد اليوم الوطني إناث

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 571

شهد مستشفى النساء والولادة بـمدينة الملك سعود الطبية، قدوم 20 مولوداً ومولودة يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75%.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مستشفى النساء والولادة مدينة الملك سعود الطبية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020