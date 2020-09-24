سعود الطبية: 75% من مواليد اليوم الوطني إناث

من بين 20 حالة ولادة شهدتها المدينة أمس

شهد مستشفى النساء والولادة بـمدينة الملك سعود الطبية، قدوم 20 مولوداً ومولودة يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأوضح الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في "تويتر" أن نسبة الإناث من هؤلاء المواليد بلغت 75%.