"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان

مع نشاط في ‏الرياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.