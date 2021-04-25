"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان

مع نشاط في ‏الرياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

0

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 12:03 PM

مع نشاط في ‏الرياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 406

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021