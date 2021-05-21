"الزكاة والجمارك" تُحبط تهريب 306.5 كلجم حشيشًا بمنفذ الوديعة وميناء جازان

مخبَّأة داخل الصندوق الخلفي للشاحنة وداخل أعواد من القصب

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة، وميناء جازان، من إحباط محاولتَي تهريب 306.5 كيلوجرام من مادة الحشيش.



وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "وُجدت الكميات مخبَّأة داخل الصندوق الخلفي للشاحنة، وداخل أعواد من القصب".