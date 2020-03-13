بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب

باستثناء الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة

أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.