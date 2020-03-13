بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب

باستثناء الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة

أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.

التشيك فيروس كورونا الجديد

1

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 04:15 PM

باستثناء الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة

بشكل غير مسبوق.. "التشيك" تحظر دخول الأجانب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 1,456

أعلنت الحكومة التشيكية عن حظر سفر غير مسبوق كرد احترازي على تفشي وباء "كورونا" عالميًا.

ووفق "بي بي سي"، حظرت الدولة دخول جميع الأجانب، باستثناء الأجانب الذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة.

وسيكون هناك أيضًا حظر على جميع المواطنين التشيك والمقيمين الأجانب من مغادرة البلاد كجزء من حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

التشيك فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020