زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر فيجي

على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، جزر فيجي اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على بُعد 129 كيلومترًا شمال شرقي مدينة لاوتوكا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.