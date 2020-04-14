400 كادر صحي يستعدون للانضمام لفرق العمل بمستشفيات القطيف

بعد خضوعهم للحجر الصحي الاحترازي

بدأت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية إطلاق مبادرة تستهدف الكوادر الطبية والتمريضية من أطباء وأخصائيين وممرضين الذين ما زالوا في منطقة الحجر الصحي في محافظة القطيف للاستفادة من خدماتهم في المنشآت الصحية التابعة للتجمع في المنطقة للعودة للمشاركة في مكافحة انتشار فايروس كرونا كوفيد ١٩.



وأوضحت إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية أن المبادرة تتمثل في وضع رابط للتسجيل للعاملين من الفئات المستهدفة للتمكن من خدمتهم وتوفير سبل انتقالهم إلى الضيافة الصحية في أحد الفنادق وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة احترازياً قبل انضمامهم لفرق العمل في المستشفيات عبر مركبات تقلهم من الفندق إلى أعمالهم وإعادتهم يومياً للتسهيل عليهم.



وأكدت أن هذه الخطوة لضمان سير العمل في المنشآت الصحية التابعة للتجمع من خلال تواجد الكوادر العاملة في تلك المستشفيات على رأس العمل لخدمة المرضى والمراجعين.