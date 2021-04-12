السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم

توقّع خبير الطقس، صالح الشيخي، أن تبدأ حالة جوية تؤثر على بعض مناطق المملكة بدءًا من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
وتفصيلًا، قال "الشيخي": "بإذن الله من الغد انطلاقة تسلسل غزارة الحالة الجوية على مرتفعات مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان).
وأضاف: "السيول واردة بحول الله وقوته؛ حيث الوضع جميل إن شاء الله، ومن اليوم شرارة البدء كدخول للعناصر والتفاعل المبدئي، وغدًا تدخل بثقل وتستمر حتى نهاية الأسبوع".خبير الطقس صالح الشيخي
توقع استمرار الحالة حتى نهاية الأسبوع وقال: الوضع جميل والثقل غدًا
توقّع خبير الطقس، صالح الشيخي، أن تبدأ حالة جوية تؤثر على بعض مناطق المملكة بدءًا من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
وتفصيلًا، قال "الشيخي": "بإذن الله من الغد انطلاقة تسلسل غزارة الحالة الجوية على مرتفعات مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان).
وأضاف: "السيول واردة بحول الله وقوته؛ حيث الوضع جميل إن شاء الله، ومن اليوم شرارة البدء كدخول للعناصر والتفاعل المبدئي، وغدًا تدخل بثقل وتستمر حتى نهاية الأسبوع".