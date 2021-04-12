السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم

توقع استمرار الحالة حتى نهاية الأسبوع وقال: الوضع جميل والثقل غدًا

توقّع خبير الطقس، صالح الشيخي، أن تبدأ حالة جوية تؤثر على بعض مناطق المملكة بدءًا من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتفصيلًا، قال "الشيخي": "‏بإذن الله من الغد انطلاقة تسلسل غزارة الحالة الجوية على مرتفعات مناطق: (‎مكة، ‎والباحة، وعسير، وجازان).

وأضاف: "السيول واردة بحول الله وقوته؛ حيث الوضع جميل إن شاء الله، ومن اليوم شرارة البدء كدخول للعناصر والتفاعل المبدئي، وغدًا تدخل بثقل وتستمر حتى نهاية الأسبوع".

خبير الطقس صالح الشيخي

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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 01:20 PM

توقع استمرار الحالة حتى نهاية الأسبوع وقال: الوضع جميل والثقل غدًا

السيول واردة.. "الشيخي": أمطار غزيرة بـ4 مناطق تبدأ شرارتها اليوم

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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توقّع خبير الطقس، صالح الشيخي، أن تبدأ حالة جوية تؤثر على بعض مناطق المملكة بدءًا من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتفصيلًا، قال "الشيخي": "‏بإذن الله من الغد انطلاقة تسلسل غزارة الحالة الجوية على مرتفعات مناطق: (‎مكة، ‎والباحة، وعسير، وجازان).

وأضاف: "السيول واردة بحول الله وقوته؛ حيث الوضع جميل إن شاء الله، ومن اليوم شرارة البدء كدخول للعناصر والتفاعل المبدئي، وغدًا تدخل بثقل وتستمر حتى نهاية الأسبوع".

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