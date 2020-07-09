بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا

إجمالي عدد الحالات النشطة بها 2796.. والمتعافون 22923

شهدت مكة المكرمة اليوم، انخفاضًا ملموسًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت 84 إصابة جديدة بالفيروس.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم؛ 26183 حالة؛ منها 2796 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و464 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 198 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 22923 حالة.