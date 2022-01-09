"مسام" ينتزع 2.427 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بمختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2022م، من انتزاع 2.427 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 110 ألغام مضادة للأفراد، و 1.684 لغمًا مضادًا للدبابات، و608 ذخائر غير متفجرة، و25 عبوة ناسفة. ونُزع 287 لغمًا مضادًا للدبابات و122 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكّن فريق "مسام" من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة.



وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نُزع ذخيرة واحدة غير متفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نُزع لغمان مضادان للأفراد و510 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة وعبوتان ناسفتان، وفي قرية كهبوب بمحافظة لحج نُزع 14 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 180 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، ونزع 570 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الوادي.



وفي محافظة شبوة نزع الفريق 293 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عتق، ونزع 105 ألغام مضادة للأفراد و217 لغمًا مضادًا للدبابات و22 عبوة ناسفة بمديرية عسيلان.



وتمكن فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية موزع، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و64 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب. ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 303 آلاف و279 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.