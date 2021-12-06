لمدة 4 أعوام.. "دیدیه دینارت" مدربًا للمنتخب السعودي لكرة اليد

أتمّ مركز التدريب السعودي الأولمبي، اليوم الاثنين، إجراءات التعاقد مع الفرنسي "ديديه دينارت" لتولي الإشراف الفني على المنتخب السعودي الأول لكرة اليد لمدة أربعة أعوام.

وجرت مراسم التوقيع في مركز الملك عبدالعزيز الوطني "إثراء"، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التدريب السعودي "مات فيفر"، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد "فاضل النمر".

ويعتبر ديدييه دينارت أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة اليد، بامتلاكه خبرةً رياضيةً كبيرةً امتدت إلى 379 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، محققًا خلالها الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مرتين.