لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية

بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0

حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0.

وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم.

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06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 11:56 PM

بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0

لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0.

وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم.

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