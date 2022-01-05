بعد محطة "النصر".. "الفتح" يستقبل البرازيلي "بيتروس"

يمثل الفريق حتى موسم 2023

وصل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، المحترف البرازيلي "بيتروس"، حيث كان في استقباله عدد من أفراد الجهاز الإداري بنادي الفتح.

وكان النادي الحساوي قد أعلن أمس، عن انضمام "بيتروس" لصفوف الفريق الكروي الأول حتى موسم 2023.

ويعد "بيتروس" اللاعب الثاني الذي يلعب للفتح خلال الموسم الجاري قادماً من النصر، إذ سبقه المهاجم (الدولي) فراس البريكان، والذي انتقل للفريق في فترة "الميركاتو الصيفي".

الجدير بالذكر أن "الفتح" يأتي في المركز 11 برصيد 16 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.