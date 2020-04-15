الداخلية المصرية: مقتل 7 عناصر إرهابية في مداهمة لوكر إرهابي بالقاهرة

قالت إن الموقع يستخدم كنقطة لتنفيذ عمليات مسلحة في أعياد المسيحيين

أسفرت عملية مداهمة الوكر الإرهابي التي قامت بها قوات الأمن المصري اليوم بمنطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة، الثلاثاء، عن مصرع 7 عناصر إرهابية، وضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر استخدموها لتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وفي التفاصيل، أوضحت الداخلية المصرية في بيان اليوم، أن قطاع الأمن الوطني المصري رصد وجود خلية إرهابية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر بالتزامن مع أعياد المسيحيين، موضحًا أن التعامل مع عناصر تلك الخلية أسفر عن مصرع أفرادها، والعثور بحوزتهم على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).

وأشار البيان إلى أن تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية أسفر عن مقتل ضابط بقطاع الأمن الوطني المصري وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، موضحًا أنه في الإطار ذاته تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التي كانت العناصر الإرهابية تعتزم استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي.