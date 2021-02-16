حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءً

الأرصاد: الحالة بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتشمل المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.