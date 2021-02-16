حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءً

الأرصاد: الحالة بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتشمل المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 09:23 AM

الأرصاد: الحالة بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتشمل المحافظات

حائل.. رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية يتواصلان حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن رياحاً نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل والمحافظات.

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