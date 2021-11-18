"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي

أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت طائرة مُسيَّرة؛ حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وتفصيلاً، قال التحالف إن القوات تتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود، مؤكدًا أن التصعيد محاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

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18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443 01:44 AM

أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت طائرة مُسيَّرة؛ حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وتفصيلاً، قال التحالف إن القوات تتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود، مؤكدًا أن التصعيد محاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

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