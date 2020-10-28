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أرتفاع الإصابات إلى 58.874 حالة والوفيات 823 شخصًا

ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا"

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

