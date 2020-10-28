ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا"

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.
وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.
أرتفاع الإصابات إلى 58.874 حالة والوفيات 823 شخصًا
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.
وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.