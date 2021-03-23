خبير طقس ينصح بتأجيل السفر على طريق "جدة- الليث".. غدًا

نصح خبير الطقس، علي الحربي؛ بعدم السفر على طريق "جدة- الليث"، يوم غد الأربعاء؛ بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة.
وقال "الحربي": متوقع مع يوم غد الأربعاء، هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية مغبرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، ومكة، والليث)، وتشتد ما بين جدة والليث؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.
وأضاف خبير الطقس: لذلك أنصح بتأجيل السفر عبر طريق الجنوب، إلى المساء.
بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة
نصح خبير الطقس، علي الحربي؛ بعدم السفر على طريق "جدة- الليث"، يوم غد الأربعاء؛ بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة.
وقال "الحربي": متوقع مع يوم غد الأربعاء، هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية مغبرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، ومكة، والليث)، وتشتد ما بين جدة والليث؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.
وأضاف خبير الطقس: لذلك أنصح بتأجيل السفر عبر طريق الجنوب، إلى المساء.