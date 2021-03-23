خبير طقس ينصح بتأجيل السفر على طريق "جدة- الليث".. غدًا

بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة

نصح خبير الطقس، علي الحربي؛ بعدم السفر على طريق "جدة- الليث"، يوم غد الأربعاء؛ بسبب الغبار القوي الذي يضرب سواحل منطقة مكة المكرمة.

وقال "الحربي": متوقع مع يوم غد الأربعاء، هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية مغبرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (جدة، ومكة، والليث)، وتشتد ما بين جدة والليث؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.

وأضاف خبير الطقس: ‏لذلك أنصح بتأجيل السفر عبر طريق الجنوب، إلى المساء.