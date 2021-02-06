هطولات رعدية ورياح وتدني رؤية.. "الأرصاد" ينبّه جازان ومحافظاتها

حالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز، أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.