"الشرعية" تصفي قيادياً حوثياً و16 متمرداً في تعز

أفشلت هجوماً للميليشيا.. وأسرت عدداً من عناصرها

قتل 17 متمردا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، خلال المعارك التي تشهدها مديرية المعافر جنوبي غرب محافظة تعز .

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني، أن القيادي في الميليشيا المدعو إبراهيم محمد صالح القاضي المكنى "أبو رداد"، قتل مع 16 من مرافقيه خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في منطقة الكدحة بمديرية المعافر.

وأفاد المصدر بأن مواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع حررتها قوات الجيش اليمني مؤخرا في منطقة الكدحة، مضيفا أن الجيش اليمني أفشل محاولة المليشيا وأجبرها على التراجع والفرار بعد تكبدها الخسائر.

وبين أن قوات الجيش الوطني أسرت عدداً من عناصر الميليشيا أثناء المعارك.