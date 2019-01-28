وكيل "الشؤون الإسلامية" يحذر في إثيوبيا من دعوات الفرقة والتحزب والفكر الخارجي

قال: لا تغتروا بجماعة "الإخوان" ومن معهم.. فصاحب السنة لا يغترّ

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، حتمية اهتمام دعاة الإسلام في كل مكان ببيان الإسلام الحق والدعوة إليه، وتعليم الناس ما لا يسعهم جهله من التوحيد والعبادات، محذراً من دعوات الفرقة والتحزب والفكر الخارجي، وجميع الانحرافات العقدية والفكرية والمنهجية.

جاء ذلك في كلمة فضيلته لدعاة الوزارة في جمهورية إثيوبيا والدول المجاورة لها في إطار زيارته الحالية للملحقية الدينية بسفارة السعودية بإثيوبيا، بحضور الملحق الديني بالسفارة علي الخضيري ومنسوبي الملحقية.

وفي بداية الكلمة، رحب الدكتور عبدالله الصامل بالدعاة، لافتا إلى أنها مناسبة عزيزة ولقاء مبارك في بلد عزيز على قلوب المسلمين جميعاً؛ وقال: نحن نحب هذه البلاد المباركة ونشتاق إليها كثيراً ونسر سروراً عظيماً بزيارتها؛ لأمور عظيمة أنها بلاد الهجرة الأولى التي هاجر إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً لما تحتويه من خيرات ونخب متميزة ودعاة وإخوة لنا في الدين والعقيدة نحبهم ويحبوننا، وأيضاً ولله الحمد العلاقة الكبيرة والمميزة بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، وهي علاقة ممتدة وعميقة بين الحكومتين.

وأكد أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله تعالى- تولي المسلمين في جميع أنحاء العالم العناية، منوهاً إلى أن المملكة تتشرف وتفتخر أنها حملت وتحمل همّ المسلمين في العالم كله سواء في البلاد المسلمة أو بلاد الأقليات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا وفي غيرها من الدول.

ولفت إلى أن منهج المملكة ورسالتها رسالة السماحة واليسر والوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وقال: نرى ولله الحمد في دولة إثيوبيا هذه القيم العظيمة من التسامح والتعايش بين المسلم وغير المسلم، وهذه رسالتنا في المملكة المنبثقة والمعتمدة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا نحيد عنها قيد أنملة.

وأضاف: أن هذا يحمِّل المسؤولين في الجهات الإسلامية في المملكة مسؤولية عظيمة وخصوصاً وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص أشد الحرص على تفقد المكاتب والملحقيات الدينية التابعة للوزارة، وتفقد الدعاة، ويولي هذا الأمر عناية عظيمة جداً؛ لما له من أثر عظيم في تحقيق رسالة الإسلام العظيمة رسالة الوسطية والاعتدال.

وحذر من دعاة الفرقة وجماعات الضلال، وقال: هناك فِرق خطيرة في إثيوبيا تسعى لنقل صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين، خصوصاً فِرقة الأحباش والرافضة، وهذا أمر خطير جداً على المنهج الإسلامي، فعلى كل داعية أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو كما قال الله تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة} وأن يعرف الداعية أهم الأولويات في الدعوة، قال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله".

وأبان مسؤولية الدعاة وما يجب عليهم بقوله: عليكم أن تعلموا الناس توحيد الله عز وجل معناه وأنواعه ومراتب الإسلام، والإيمان، والإحسان، والصلاة وشروطها، وأركانها، وواجباتها، ونواقض الوضوء، وهكذا، والصيام والحج والعمرة.

كما حذر من الجماعات الضالة والمنحرفة، وقال: إن الدعوة وللأسف الشديد تأثرت ببعض الأحزاب ومن أخطرها الأحباش والرافضة الشيعة ومسؤوليتكم أن تفضحوا وتعروا هذه الطائفة الخبيثة؛ لأن خطرهم عظيم، فالرافضة ما دخلوا بلداً إلا أفسدوه، دخلوا العراق وأفسدوه، دخلوا سوريا وأفسدوها، دخلوا لبنان وأفسدوه، دخلوا اليمن وأفسدوه، دخلوا إفريقيا وأفسدوها بالحروب كجماعة "بوكو حرام"، وجميعهم يدعمون العمليات الإرهابية.

وأضاف: من أخطر الجماعات التي تنتسب للإسلام وأهل السنة، والإسلام منها براء، جماعة الإخوان المسلمين التي أفسدت الإسلام ونقلت صورة سيئة عنه، وحصرته في حزب معين، من كان في الحزب فهو مسلم، ومن كان مخالفاً لحزبهم فهو ضدهم، فحزّبوا المسلمين وجعلوا المسلمين متفرقين، والله تعالى يقول لنبيه: {هو سماكم المسلمين}، فلماذا جاءت هذه الفرقة وما تفرع عنها من القطبيين والبنائيين والسروريين وما تفرع عنها من الذراع العسكري سواء "النصرة" أو "القاعدة" أو غيرها، وماذا كان أثرهم في العالم؟! تفجير وتدمير وخراب وتحزيب وتشويه صورة الإسلام السمحة، وتشكيك في أهل العلم الراسخين. فلا تغتروا بجماعة "الإخوان" ومن معهم، فصاحب السنة لا يغترّ.

واختتم الشيخ الدكتور عبدالله الصامل كلمته سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد والبركة في الأقوال والأعمال، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء وأوفاه، على ما يقدمونه للمسلمين والدعاة، وأن يجزي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خيراً على جهوده ومتابعته ومساندته الوكالة وجميع المكاتب التابعة للوزارة في المملكة والعالم.