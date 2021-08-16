الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية

عناصر متنكرة هاجمت جنين وأطلقت رصاصًا كثيفًا

قُتل أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم (الاثنين).

وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن عدد الشهداء أربعة، اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "الرجوب" أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها عناصر متنكرة، كانت سريعة وشهدت إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف.

0

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 04:38 PM

عناصر متنكرة هاجمت جنين وأطلقت رصاصًا كثيفًا

الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 197

قُتل أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم (الاثنين).

وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن عدد الشهداء أربعة، اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "الرجوب" أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها عناصر متنكرة، كانت سريعة وشهدت إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021