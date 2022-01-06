مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11430 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال لـ 142 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 22.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11430.51 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات اللجين، وبروج للتأمين، وأمانة للتأمين، والبحر الأحمر، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، وصدر، وباعظيم، وسيسكو، وعطاء الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.14% و4.57%.



وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وباتك، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، ووفرة الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 265.71 نقطة ليقفل عند مستوى 25617.77 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 167 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 5117 صفقة.