"الخامري" إلى المرتبة الثانية عشرة بالشؤون الإسلامية

صدرت موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ترقية مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وأعرب "الخامري" عن بالغ شكره وتقديره للوزير على ثقته الكريمة، مؤكدًا أن هذه الثقة ستكون حافزًا لمواصلة الجهد، وبذل المزيد من أجل خدمة الدين والوطن.



