قمة العشرين من "بوينس آيرس" إلى "أوساكا" .. ملفات ساخنة ومواجهة التحديات

تستهدف تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وخلق وظائف حقيقية

تحتضن مدينة أوساكا اليابانية، الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، بحضور قادة الدول التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم.



ويشارك في قمة أوساكا اليابانية قادة الدول العشرين، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.



ويتناول جدول أعمال القمة عددًا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.



وتهدف القمة إلى "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم"، طبقًا لـ"سكاي نيوز".



وتأتي قمة العشرين هذه السنة في وقت يشهد فيه العالم تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ستسعى الدول المشاركة إلى تهدئة التصعيد الحاصل.



القمة العشرين الماضية عُقدت في أواخر نوفمبر 2018، واحتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.