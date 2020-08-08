البرازيل.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 100 ألف

الفيروس قضى على نصفهم في أقل من شهرين

ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف، اليوم (السبت)، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.

واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس، والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي، التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لكبح انتشار المرض، لكن الرئيس يعارضها، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير (شباط)، وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفًا، ثم خلال 50 يوماً فقط حصدت 50 ألفًا أخرى.