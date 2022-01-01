شاهد.. "جبل اللوز" في تبوك يكتسي باللون الأبيض

تساقطت الثلوج على جبل اللوز في تبوك؛ مما جعلها تكتسي باللون الأبيض.. وتَسابق الزوار على زيارة الجبل والتمتع بمنظر الثلوج وانبهارهم بها.

ونقل مراسل قناة الإخبارية "مصعب الديحاني" من جبل اللوز مشاهَد الثلوج، ورَصَد في تقرير له استمرار سقوط الثلوج على "جبل اللوز" وانخفاض درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية.

ونقل "الديجاني" عن مواطن قطري من جبل اللوز في تبوك قوله: "أهالينا في قطر ما صدّقوا أن مناظر تساقط الثلوج المبهرة موجودة في المملكة".