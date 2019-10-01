كل الطرق الخاطئة تؤدي إلى "تميم".. "سجن قطر الكبير" وسقوط السياحة!

السخرة تحكم عمالة منشآت المونديال رغم الوعود ولا بديل عن تحرك رسمي

لا تزال العاصمة القطرية الدوحة تشهد العديد من الأزمات، سواء فيما يتعلق بالتراجع الحادّ في السياحة الوافدة، والتراجع في مؤشرات الإشغال، إلى جانب تقارير حقوق الإنسان التي تكشف حجم الانتهاكات التي يشهدها ملف العمالة الوافدة في قطر خاصة العاملين في ملاعب مونديال 2022.

فى هذا السياق، عرضت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، تقريرًا يكشف الانتهاكات القطرية ضد العمالة لديها، وما يعانيه العمال من معاملة غير آدمية، إضافة إلى ضياع حقوقهم سواء على الجانب المادى أو الإنساني؛ فما بين قتل وتشريد ومعاملة غير آدمية، وصَف ملف العمالة في التقارير الدولية وأثار الرأي العام ضد الدوحة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

ورصدت تقارير عدة ما يعانيه العمال في إمارة قطر؛ حيث لا يتقاضون أجورهم، رغم وعود الحكومة؛ إلا أن الأمر ما زال خاضعًا لتلاعب أصحاب الأعمال بلا ضمير.

كما رصدت التقارير إجبار 3 شركات قطرية تعمل في مجال الإنشاءات والنظافة، ما يقل عن 1600 عامل على إعادتهم إلى بلدانهم دون الحصول على أجورهم؛ فيما أشارت "فيفا" إلى أنها تعمل على التأكد من أن ما ذكرته التقارير العالمية غير مرتبط بمنشآت كأس العالم.

ومن جانبه، قال منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان سعيد عبدالحافظ: كان على القائمين بالفيفا أن يسمحوا بذلك؛ فمن غير المقبول أن يرضى الفيفا أن تُتِم الاستادات الخاصة ببطولة مهمة مثل كأس العالم بعمل السخرة والعبودية.

وأضاف وفق ما نقلته الثلاثاء صحيفة "اليوم السابع"، أن رد فعل الفيفا لا يتناسب مع ما تمارسه الإمارة؛ ولكن من البداية من أسند البطولة إلى قطر وهي لا تتمتع بالإمكانيات الفنية والبشرية واللوجستية؛ فلا يمكنه أن يهتم بأن يدفن تحت الملاعب عشرات العمال؛ لافتاً إلى أن الأمل الوحيد هو تحرك رسمي للدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال المعتدى عليهم.

من جانبها، أكدت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي، أن السياحة القطرية، تعاني في ظل السياسات التي ينتهجها نظام تميم بن حمد، من خسائر فادحة تسببت في تدهور واسع، وتراجع في مؤشرات الإشغال؛ الأمر الذي أثار مخاوف أصحاب الفنادق والعاملين بالقطاع السياحي، الذين يواجهون اليوم شبح الإفلاس بشكل متزايد.

وأضافت المعارضة القطرية، أن هذا الوضع المتدهور الذي تعيشه السياحة القطرية، تتضح معالمه من التقارير الرسمية التي تصدر عن المؤسسات القطرية الرسمية، التي تؤكد أن تراجع السياحة القطرية يعود في المقام الأول إلى السياسات الخاطئة، التي ينتهجها نظام تميم بن حمد الحاكم؛ خاصة وأن سياساته زادت من عزلة قطر.

ولفتت المعارضة القطرية، أن البيانات الرسمية تؤكد أن السياحة الوافدة لقطر بلغت 1.819 مليون سائح في 2018؛ بينما كانت في العام السابق له 2017 نحو 2.256 مليون سائح؛ وفقاً للبيان الصادر من وزارة السياحة القطرية، الذي أكد تراجع السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي الخمس إلى قطر إلى 200.1 ألف سائح خلال العام الماضي؛ بينما في عام 2017 بلغت 752.8 ألف سائح.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن السياحة الوافدة من الدول العربية الأخرى، بخلاف دول التعاون، تراجعت أيضاً بنسبة 22.3% خلال العام الماضي؛ لتؤكد مجددًا أن آثار المقاطعة العربية قد أدت إلى أضرار واسعة طالت القطاع السياحي في قطر.