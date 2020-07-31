8 أيام ولم يره أحد.. "عبسي" يختفي من منزله بصبيا وأسرته تناشد

يعاني اعتلالات نفسية وتكثيف البحث مطلب.. أرقام للتواصل وصورة

ناشدت أسرة الشاب سلطان عبسي من محافظة صبيا، تكثيف البحث عنه، بعدما اختفى من منزله في محافظة صبيا منذ مدة.

وقالت أسرة "عبسي": إنه خرج قبل ثمانية أيام من منزله في صبيا ولم يعد ولم يتواصل، ولم يره أحد منذ ذلك الحين؛ مشيرين إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.

وقالت الأسرة: إنه في حال العثور عليه يمكن الاتصال بالأرقام المرفقة في الصورة، أو الرقم الآتي: (0533357830).

جازان

7

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 12:39 PM

يعاني اعتلالات نفسية وتكثيف البحث مطلب.. أرقام للتواصل وصورة

8 أيام ولم يره أحد.. "عبسي" يختفي من منزله بصبيا وأسرته تناشد

محمد المواسي

جازان

5 10,100

ناشدت أسرة الشاب سلطان عبسي من محافظة صبيا، تكثيف البحث عنه، بعدما اختفى من منزله في محافظة صبيا منذ مدة.

وقالت أسرة "عبسي": إنه خرج قبل ثمانية أيام من منزله في صبيا ولم يعد ولم يتواصل، ولم يره أحد منذ ذلك الحين؛ مشيرين إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.

وقالت الأسرة: إنه في حال العثور عليه يمكن الاتصال بالأرقام المرفقة في الصورة، أو الرقم الآتي: (0533357830).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020