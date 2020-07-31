8 أيام ولم يره أحد.. "عبسي" يختفي من منزله بصبيا وأسرته تناشد

يعاني اعتلالات نفسية وتكثيف البحث مطلب.. أرقام للتواصل وصورة

ناشدت أسرة الشاب سلطان عبسي من محافظة صبيا، تكثيف البحث عنه، بعدما اختفى من منزله في محافظة صبيا منذ مدة.

وقالت أسرة "عبسي": إنه خرج قبل ثمانية أيام من منزله في صبيا ولم يعد ولم يتواصل، ولم يره أحد منذ ذلك الحين؛ مشيرين إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.

وقالت الأسرة: إنه في حال العثور عليه يمكن الاتصال بالأرقام المرفقة في الصورة، أو الرقم الآتي: (0533357830).