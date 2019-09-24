إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد

حدهما من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية

أُطلق صاروخان، الليلة الماضية، باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لبيان السُلطات الأمنية العراقية.

وأشارت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن أحد الصاروخين من نوع "كاتيوشا" سقط قرب السفارة الأمريكية، فيما سقط الآخر في نهر دجلة.





ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، كما لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن العملية.