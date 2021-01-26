الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود

سيُصلى عليها اليوم الثلاثاء

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.