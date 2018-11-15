رسمياً.. وزارة الدفاع تعلن: إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين

أعلنت وزارة الدفاع، عن إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين بشكل كامل للمستفيدين العسكريين بالخدمة، ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وبيّنت أنه يمكنهم الآن الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، والذي يصل إلى ١٤٠ ألف ريال، إضافة إلى برنامج القرض العقاري الذي يغطي أرباح التمويل لمبلغ ٥٠٠ ألف ريال.

وتفصيلاً، قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": نبشركم بأنه تم إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين بشكل كامل للمستفيدين بالخدمة ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري؛ حيث يمكن الآن الاستفادة من القرض الإضافي الحسن الذي يصل إلى مبلغ 140 ألف ريال، إضافة إلى برنامج القرض العقاري الذي يغطي أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال.

ونظراً للإقبال الشديد، وحرصاً على استكمال الإجراءات دون تأخير؛ نأمل استكمال البيانات والمستندات اللازمة من خلال الرابط الإلكتروني.