"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.