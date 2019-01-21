جازان.. سائق يتحرش بفتاة ويدهسها بعد قفزها من السيارة

شقيقها لـ"سبق": شخص معروف لنا.. وتسبب لها بجروح كبيرة

تعرضت فتاة في العقد الثاني من العمر لإصابات بليغة جراء تعرضها للدهس من قبل قائد مركبة يعمل على توصيل المشاوير لأهالي البلدة، وذلك بعد أن حاولت القفز من المركبة بعد فشلها في مقاومته بعد أن تحرش بها.

وقال لـ"سبق" شقيق الفتاة أن أخته التي تبلغ من العمر 22 عاماً ذهبت مع سائق يعمل على سيارته الخاصة ومعروف لدى سكان بلدته بتوصيله للمشاوير لشراء عشاء لوالدها الطاعن في السن، وأثناء عودتها للمنزل اتجه بها الى منطقة خالية من السكان، وحاول الاعتداء عليها لكنها قاومته وقامت بالقفز من المركبة، حيث قام بملاحقتها ودهسها.

وتابع شقيقها قائلاً: بعد عدة ساعات تلقينا نبأ العثور عليها ملطخة بالدماء حيث قام بدهسها على رأسها بعجلات المركبة ، مما تسبب لها بجروح كبيرة.

وبيّن أن الجهات الأمنية تمكنت مشكورة بالقبض عليه في حينه وتم نقلها لمستشفى ضمد لتلقي العلاج ، مناشداً بنقلها لمسشتفى متخصص.