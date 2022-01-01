إيران.. اندلاع حريق كبير في منصة لإنتاج الغاز بحقل جنوب البلاد

أخرجها من دائرة الإنتاج

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن حريقاً اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران، اليوم (السبت)؛ مما أدى لتوقف العمل بها.

وأوضحت الهيئة أن المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي تعرضت لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج، وفقاً لـ"رويترز".