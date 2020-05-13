قطر: 1390 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 124 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال بيان وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء: إن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 3143 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3143.

ولفتت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.

فيروس كورونا الجديد

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13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 03:37 PM

قطر: 1390 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 124 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال بيان وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء: إن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 3143 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3143.

ولفتت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.

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فيروس كورونا الجديد

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