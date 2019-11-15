مقتل وجرح 14 من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني شرقي تعز

حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من القصر الجمهوري

قُتل وجُرح 14 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في كمين محكم نفّذته وحدة من الجيش اليمني، شمال شرقي مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "إن الكمين تم نصبه لعناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من جولة القصر الجمهوري، شرقي مدينة تعز، مضيفاً أنه أسفر عن مصرع 5 من عناصر الميليشيا، وجرح 9 آخرين".