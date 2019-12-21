إنزاجي: ثلاثة أمور ستقودنا إلى هزيمة "يوفنتوس" في "السوبر الإيطالي"

وصفها بالمباراة المختلفة.. وأشاد بحالة فريقه الفنية

شدد سيموني إنزاجي مدرب فريق لاتسيو الإيطالي على أهمية مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي، والذي سيجمعهم بفريق يوفنتوس في الرياض غداً.

وقال في المؤتمر الصحفي: "هذه المباراة مختلفة عن مواجهة الدوري، نحتاج إلى عدم ارتكاب أخطاء، ولو حصلنا على اللقب فهذا شيء جيد".

وعن الحالة الفنية لفريقه قال: "لاتسيو يعيش أفضل حالاته من خلال التدريبات والدوري، وهذه المباراة لا بد أن يكون فيها حسم بعكس مباريات الدوري، لذلك سنبذل جهدنا للفوز".

وعن تحضيراته لفريق يوفنتوس الذي سيلعب بشكل هجومي قال: "حضرت اللاعبين للحالتين سواء لعب اليوفنتوس بمهاجمين أو ثلاثة مهاجمين، ومواجهتنا في الدوري تدل على أن لاتسيو فريق قوي وسندخل بتركيز عالٍ".

وعرج إنزاجي على مواجهتهم أمام فريق يوفنتوس في الدوري، مشيراً إلى أنه سيلعب بنفس الطريقة من ناحية السيطرة.

وعن قدرتهم على إيقاف البرتغالي رونالدو قال: "في الحقيقة هو لاعب يستطيع إنهاء المباراة في أي وقت".

وأشار إلى أن مباراة السوبر لا يهم فيها المستوى الفني بقدر ما يهم تحقيق اللقب، وقال: "نحن نركز على ثلاثة أمور مع اللاعبين، وهي التركيز والعزيمة والإصرار، وهذه الثلاثة أراها في عيون اللاعبين".

وأضاف: أن سر انتصاراتي الأخيرة على يوفنتوس يعود لدراسة كل مباراة والتحضير المختلف لها.

وأكد إنزاجي في ختام المؤتمر الصحفي قدرته على تكرار انتصاره على يوفنتوس، وقال: "ليس ثقة مفرطة، ولكن سنسعى جاهدين لتحضير الفريق للفوز".