"المياه الوطنية": المقطع المتداول مياه زراعية بموقع مجاور وتم الإصلاح مباشرة

دعت إلى الحفاظ على الثـروة المائية والممتلكات العامة ورفـع الضرر البيئي بالبلاغات

نفت شركة المياه الوطنية ما تضمنه مقطع متداول عن وجود تسرُّب مياه من أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لشـركة المياه الوطنية.

وقالت الشركة إن تسرُّب المياه كان من موقع مجاور للشركة وتمّت معاينة الموقع المشـار إليه من قِبل الفرق الفنيـة، وتبين أن المياه الظاهرة في المقطع ليست من شبكة المياه التابعة لها، بل هي مياه ري زراعية ناتجة عن خلل في شبكة الـري التابعة لمالـك المركز وتـمّ الإصلاح مباشرة.

ودعت الشـركة، الجميع، إلى المشاركة في الحفاظ على الثـروة المائية والممتلكات العامة، ورفـع الضرر البيئي؛ من خلال رفع بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة لمياه الشـرب، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمُّع للميـاه في الطرقات إلى مركز أصدقاء المياه، بالاتصال على الرقم المجاني (931).