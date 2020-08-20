أكاديمية الصندوق الصناعي تختتم برنامج "قيادة التحول الإبداعي في الأزمات"

لمساعدة المديرين الصناعيين على دعم الفرق والتحولات التنظيمية في الأزمات

اختتمت أكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، برنامجاً تدريبياً تنفيذياً للمديرين الصناعيين السعوديين بالتعاون مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات، الذي استغرق 12 أسبوعاً تحت عنوان "قيادة التحول الإبداعي في الأزمات"، وجاء امتداداً للبرامج الإثرائية التي تقدمها أكاديمية الصندوق لمختلف القطاعات.

ويهدف البرنامج إلى توفير المعرفة لمساعدة المديرين الصناعيين على دعم الفرق والتحولات التنظيمية في الأزمات، وتدريب المديرين السعوديين في المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص بمهارات الابتكار وقيادة الأعمال في الأزمات، ومتابعة فرص النمو والتطوير في الصناعة بشكل مستدام.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن أكاديمية الصندوق تقوم بدور ريادي في التدريب والتطوير وفق نهج استراتيجي لتطوير القطاع الصناعي بما تمتلكه من خبرات تراكمية تزيد على أربعة عقود من التدريب والتأهيل المتخصص.

وأشار إلى أن أكاديمية الصندوق توفر برامج تدريبية مميزة تجمع المتدربين بأهم قادة الأعمال والخبراء في مختلف القطاعات من خلال برامج تفاعلية ثرية.

وفي المرحلة النهائية من البرنامج، قدّم عدد من المتدربين مجموعة من المشاريع التحولية والخطط الاستراتيجية؛ لمناقشتها وتقييمها من قبل عدد من الخبراء، حيث اشتملت على مشاريع لوجستية وخطط لتطوير قطاعات التعدين والمسح الجيولوجي، بالإضافة إلى حلول رقمية وتسويقية لعدد من المشاريع، ومشاريع لتطوير منظومة العمل الداخلية.

وشارك في البرنامج عدد من مديري المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص، عبر منصة رقمية تفاعلية تُقدّم من خلالها مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل استراتيجية الابتكار والإبداع والتحول الرقمي وإدارة سلسلة التوريد ومهارات القيادة.

يُذكر أن أكاديمية الصندوق الصناعي تأتي امتداداً لخبرات طويلة تجاوزت 45 عاماً من التدريب والتأهيل المتخصص، لتطوير قدرات رأس المال البشري، وتواصل الأكاديمية تحقيق أهدافها من خلال تعاونها مع موفري التعليم العالميين الرائدين في هذا المجال.