الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب الكويت

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب الكويت غدًا الأربعاء، في أولى مباريات الأخضر في دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

أجرى لاعبو "الأخضر"، حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير. قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية.