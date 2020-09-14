حريق بمحطة بنزين بزرقاء الباحة.. و"المدني" يتدخل

وقع خلال صيانة الخزانات وخلّف إصابات متعددة

تمكنت -بفضل الله- فِرَق الدفاع المدني بالباحة من إخماد حريق شب قبل فجر اليوم بأحد محطات الوقود بزرقاء الباحة.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية؛ فإن الحريق وقع أثناء عملية صيانة لخزانات المحطة وتنظيفها ونتج عنه إصابات متعددة.

ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

الدفاع المدني

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 08:33 AM

وقع خلال صيانة الخزانات وخلّف إصابات متعددة

حريق بمحطة بنزين بزرقاء الباحة.. و"المدني" يتدخل

أحمد العبدالله

الباحة

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تمكنت -بفضل الله- فِرَق الدفاع المدني بالباحة من إخماد حريق شب قبل فجر اليوم بأحد محطات الوقود بزرقاء الباحة.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية؛ فإن الحريق وقع أثناء عملية صيانة لخزانات المحطة وتنظيفها ونتج عنه إصابات متعددة.

ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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الدفاع المدني

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