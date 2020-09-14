حريق بمحطة بنزين بزرقاء الباحة.. و"المدني" يتدخل

تمكنت -بفضل الله- فِرَق الدفاع المدني بالباحة من إخماد حريق شب قبل فجر اليوم بأحد محطات الوقود بزرقاء الباحة.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية؛ فإن الحريق وقع أثناء عملية صيانة لخزانات المحطة وتنظيفها ونتج عنه إصابات متعددة.
ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.الدفاع المدني
وقع خلال صيانة الخزانات وخلّف إصابات متعددة
تمكنت -بفضل الله- فِرَق الدفاع المدني بالباحة من إخماد حريق شب قبل فجر اليوم بأحد محطات الوقود بزرقاء الباحة.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية؛ فإن الحريق وقع أثناء عملية صيانة لخزانات المحطة وتنظيفها ونتج عنه إصابات متعددة.
ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.