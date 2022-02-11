"حمدالله" يسجل إنجازاً جديداً في مشواره بدوري المحترفين السعودي

تمكن من زيارة شباك جميع الفرق التي واجهها

واصل الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، هوايته المفضلة في زيارة الشباك المنافسين مسجلاً إنجازاً جديداً ورقماً قياسياً جديداً في مشواره بدوري المحترفين السعودي.



وقاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه اتحاد جدة إلى تأكيد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على ضيفه النصر بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة 20 من المسابقة.



وسجل المهاجم المغربي هدفه الرابع مع الاتحاد في ظهوره الرابع مع الفريق هذا الموسم وذلك خلال الفوز 3-0 على النصر ليعزز صدارة فريقه الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.



وسجل حمد الله، هداف الدوري السعودي في موسمين متتاليين بين 2018 و2020، ثالث أهداف فريقه في المباراة، بعد أن تابع رأسية عبدالرحمن العبود بقدمه داخل الشباك عند الدقيقة 68 من زمن المباراة.



وبهذه النتيجة أضاف الهداف عبدالرزاق حمدالله فريقه السابق إلى قائمة الأندية التي هز شباكها خلال مسيرته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون بذلك قد تمكن من زيارة شباك جميع الفرق التي واجهها والبالغة 20 فريقاً.



وخاض عبد الرزاق حمد الله اليوم أول مباراة له أمام فريقه السابق النصر في دوري المحترفين الذي شارك معه في 74 مباراة في المسابقة، ساهم خلالها بـ (77 هدفاً و14 تمريرة حاسمة).



وانضم المغربي عبد الرزاق حمد الله منتصف ديسمبر من العام الفائت إلى فريق اتحاد جدة عقب رحيله عن النصر في نوفمبر الماضي.



وبهذا الفوز العاشر على التوالي رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.