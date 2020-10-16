المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يبحث آلية استقبال المصلين بالروضة الشريفة

وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية الزوار

بحث المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي الشريف آلية استقبال المصلين في الروضة الشريفة وتكثيف الجهود والخدمات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم ؛ بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ورئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومشاركة عددٍ من مسؤولي الجهات الأمنية والصحية التي ترتبط أعمالها بمنظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد النبوي.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) بالمملكة، وتكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات التباعد بين المصلين والزوار، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي.

وأشاد المجلس التنسيقي بدور الجهات الحكومية المشاركة، وتقديمها للخدمات وفق الأحداث الحالية.

وأعرب الرئيس العام عن سعادته وشكره بما يقدم من خدمات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف.

وشدد الشيخ السديس على ضرورة توحيد جميع جهود الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد النبوي واستمرار النجاح والتميز والتعاون الذي من خلاله يتم ضبط حوكمة العمل وتقويمه وتحقيق نجاحه وتميزه .