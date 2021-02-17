أمانة جدة تغلق 64 منشأة خالفت التدابير الوقائية

أغلقت بلديات المحافظات التابعة لأمانة محافظة جدة، 64 منشأة خالفت التدابير الوقائية.
وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني، أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية مرتبطة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية.
وأضاف "الزهراني" أن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة، وأسفرت عن إغلاق 64 منشأة مخالفة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.أمانة محافظة جدة
خلال 1660 جولة رقابية
أغلقت بلديات المحافظات التابعة لأمانة محافظة جدة، 64 منشأة خالفت التدابير الوقائية.
وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني، أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية مرتبطة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية.
وأضاف "الزهراني" أن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة، وأسفرت عن إغلاق 64 منشأة مخالفة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.