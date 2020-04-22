35 إصابة بـ"كورونا" في تبوك اليوم.. مصدر لـ"سبق": معظمها لمقيمين بسبب المخالطة

9 حالات تعافٍ من ضمنها "مقيم" أول مصاب بالفيروس بالمنطقة

أعلن اليوم في مدينة تبوك تسجيل 35 حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وتعد هي المرة الأولى منذ إعلان الحالات أن تسجل تبوك هذا الرقم، ليرتفع به أعداد الحالات إلى 163 حالة نشطة، فيما أعلن اليوم تسجيل محافظة الوجه إحدى محافظات تبوك حالة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات فيها حالتين فقط.

فيما بلغ مجموع حالات التعافي في مدينة تبوك منذ إعلان الإصابات فيها 9 حالات، من ضمن هذه الحالات التسعة تعافي أول حالة أصيبت بفيروس "كورونا" وهي لمقيم، فيما أشار مصدر لـ"سبق" إلى أن الحالات التي أعلن عنها في تبوك اليوم معظمها لحالات مخالطة والنسبة الأكبر منها لمقيمين.