السفير السعودي لدى ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

نقل تحياتي خادم الحرمين وسمو ولي العهد

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ظهر اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقد نقل السفير للرئيس الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وتمنياتهما للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما طلب الرئيس الألماني نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.